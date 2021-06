Aston Martin, i 100 anni ben portati della A3. Conquistò il record di velocità nel 1923

(PRIMAPRESS) - GAYDON (REGNO UNITO) - In casa Aston Martin arriva la celebrazione di un centenario prestigioso, quello della ”A3" una delle auto sportive di serie più dinamiche ed eccezionali sul cui spirito si basa la nuova Vantage Roadster.

Sono trascorsi 100 anni da quando il telaio n. 3, ora comunemente noto come "A3", dallo stabilimento di produzione del marchio ad Abingdon Road a Kensington, Londra. Era il terzo dei cinque prototipi di Aston Martin costruiti prima dell'inizio della produzione in serie. Una vettura che una volta prodotta è stata l'auto che il co-fondatore dell'azienda Lionel Martin utilizzava come una sorta di “promotional car”.

Dotata di un motore a quattro cilindri a valvole laterali da 1,5 litri e 11 CV, la "A3" ha vissuto la sua genesi sui grandi circuiti ottenendo diversi record di velocità per auto leggere tra cui il primo posto all'Essex Motor Club Kop Hill Climb nel 1922, oltre a girare il famoso circuito di Brooklands a 84,5 miglia all'ora nel 1923.

A cento anni dalla sua costruzione, "A3" è un vero orgoglio della collezione della Aston Martin Heritage Trust (AMHT), che l'ha acquisita grazie a una generosa donazione durante un'asta nel 2002. Dopo la sua acquisizione da parte del Trust, "A3" è stata restaurata per essere il più vicino possibile alla sua versione originale di fabbrica da Ecurie Bertelli, lo specialista Aston Martin prima della guerra.

Per commemorare l'importante traguardo della storica auto e in collaborazione con i loro amici all'AMHT, Aston Martin HWM ha chiesto alla divisione su misura del grande produttore di auto di lusso britannico - Q by Aston Martin - di catturare lo spirito di "A3" nella nuova Vantage Roadster.

Questa eccezionale vettura viene mostrata pubblicamente per la prima volta alla fine di questo mese in occasione di un evento di celebrazione del centenario A3 organizzato dall'AMHT, con il supporto dell'Aston Martin Owners' Club

L'ambiziosa celebrazione dell'AMHT si svolgerà sabato 26 giugno al Dallas Burston Polo Club, Southam, Warwickshire. Una serie di modelli Aston Martin estremamente rari e prestigiosi saranno in mostra in un percorso cronologico altamente accurato, che condurrà i visitatori in un tour guidato attraverso gli affascinanti parcheggi a tema dell'epoca.Oltre alla stessa "A3" - la star dello spettacolo, ovviamente, fresca di un restauro completo da parte degli specialisti dell'Aston Martin pre conflitto bellico Ecurie Bertelli - in mostra ci saranno anche i modelli Aston Martin anteguerra. - (PRIMAPRESS)