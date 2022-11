Aston Martin e Brough Superior hanno presentato ad Eicma la AMB 001 Pro la superbike da 997 cc

(PRIMAPRESS) - MILANO - Veli tolti all'attesa superbite nata dalla partnership tra Aston Martin e Brough Superior. Ad Eicma 2022, il salone internazionale del motociclo di Milano è stata presentata la AMB 001 Pro, una superbike da pista da 997 cc ispirata all'impareggiabile hypercar Valkyrie AMR Pro di Aston Martin.

L'edizione rigorosamente limitata AMB 001 Pro è l'ultima collaborazione di design tra i due marchi, che unisce il design leggendario di Aston Martin con l'ingegneria motociclistica Brough Superior all'avanguardia. Offerto in un'unica specifica Pro, il successore dell'AMB 001 esaurito è stato ispirato dall'ipercar senza regole Valkyrie AMR Pro di Aston Martin. Come la sua ispirazione, AMB 001 Pro porta le prestazioni in pista all'estremo, offrendo un aumento di potenza del 25% rispetto al suo predecessore, con i suoi 225 CV che producono un rapporto peso/potenza di 1,28 CV/kg, simile a quello di un'auto di Formula 1.



Thierry Henriette, amministratore delegato di Brough Superior, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare l'AMB 001 Pro all'EICMA oggi. Il successo del suo predecessore, insieme all'incredibile Aston Martin Valkyrie AMR Pro, ci ha ispirato a riunirci di nuovo per creare una nuova superbike; uno che sappiamo entusiasmerà i nostri clienti. Siamo particolarmente orgogliosi del nuovo tipo di motore, con un basamento interamente ricavato dal pieno dal pieno, caratteristica unica per una motocicletta di serie. Con il marcato aumento di potenza, questo porta AMB 001 Pro nel settore delle hyperbike".

Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer di Aston Martin, ha dichiarato: “È una formula meravigliosamente semplice. Forma più tecnologia è sinonimo di prestazioni. Quando spingi qualcosa al limite della capacità e lo fai senza intoppi, l'esperienza risultante può lasciarti senza fiato. Non c'è separazione tra i materiali avanzati, il design e le capacità tecniche della bici. Abbiamo raggiunto di nuovo questa fluidità con Brough Superior per chi desidera una superbike da pista come nessun'altra. Il pilota fa parte di questa scultura in movimento e si sentirà letteralmente come se fosse parte della pista quando si sdraiò in cima all'AMB 001 Pro”.

È stato all'EICMA che nel 2019 è stata presentata l'AMB 001, la prima motocicletta Aston Martin in assoluto. L'unione di Aston Martin e Brough Superior, due iconici e storici marchi britannici ad alte prestazioni, ha prodotto una moto sportiva unica, moderna, leggera e potente , limitato a sole 100 unità e ora completamente esaurito..

Il nuovo AMB 001 Pro si basa sugli insegnamenti dell'AMB 001 e porta l'euforia all'estremo. L'aumento di potenza è dovuto a una nuova macchina CNC, motore bicilindrico da 997 cc, completamente ricavato dal pieno AL 5000. Le proprietà ideali del materiale migliorano la rigidità strutturale del motore, mentre un nuovo design del cilindro con canne dei cilindri bagnate aiuta a migliorare il raffreddamento. - (PRIMAPRESS)