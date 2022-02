Aston Martin debutta nel segmento dell’alta gamma dei SUV con il potente DBX da 707 CV

(PRIMAPRESS) - GAYDON (REGNO UNITO) - La lunga attesa è terminata, il nuovo DBX707 di Aston Martin debutta sui mercati internazionali. È un SUV che porta Aston Martin alla vetta del segmento con una combinazione di altissime prestazioni e lusso assoluto. Velocità, potenza e maneggevolezza sono già tre dei fattori che assegnano a questa vettura la leadership del segmento. Parlando di DBX707, Tobias Moers, Amministratore Delegato di Aston Martin, ha affermato: “Fin dalla sua presentazione, DBX si è fatto portavoce dei valori di design e dinamismo di Aston Martin dimostrando che non tutti i SUV devono necessariamente scendere agli stessi compromessi. Con DBX707 abbiamo alzato l'asticella sotto ogni aspetto, realizzando una vettura che impone nuovi standard in fatto di performance e desiderabilità. È il veicolo più veloce, potente, maneggevole e coinvolgente della sua categoria, che spinge Aston Martin verso la vetta delle prestazioni dei SUV”. A cominciare dal gruppo motopropulsore, il team di ingegneri di Aston Martin si è prefissato di sprigionare il pieno potenziale del motore V8 biturbo da 4,0 litri di DBX. Sotto la supervisione di Ralph Illenberger, Head of Powertrain Engineering di Aston Martin, il motore di DBX707 vanta turbocompressori a cuscinetti sferici e una taratura su misura volta a erogare potenza e coppia superiori. Altra novità del SUV flagship ad alte prestazioni di Aston Martin è il cambio automatico a bagno d’olio a 9 rapporti. Capace di gestire carichi di coppia nettamente maggiori rispetto ai tradizionali convertitori di coppia automatici, questa trasmissione ad alte prestazioni porta la potenza del v8 da 4,0 litri a ben 707 CV e 900Nm, un incremento di 157 CV e 200Nm rispetto a DBX (V8). L’adozione del nuovo cambio a bagno d’olio apporta ulteriori vantaggi. Tra quelli più evidenti, cambi marcia molto più rapidi rispetto alla trasmissione con convertitore di coppia. La sensazione al momento del cambio è più immediata e diretta, garantendo un maggiore senso di controllo e reattività, e rappresentando un notevole cambio di carattere rispetto a DBX (V8). Anche la capacità di accelerazione è stata migliorata, contribuendo a un tempo di passaggio da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Ralph Illenberger, Head of Powertrain di Aston Martin, ha dichiarato: “Con questo eccezionale nuovo modello abbiamo realmente sbloccato il potenziale di performance racchiuso in DBX, per realizzare un SUV ad alte prestazioni primo nella sua categoria. I notevoli passi avanti in fatto di potenza e coppia dimostrano non soltanto la prodezza intrinseca del V8 biturbo da 4,0 litri, ma anche la brama e l’abilità da parte di Aston Martin di trovare soluzioni ingegneristiche senza compromessi. La combinazione tra questo motore spettacolare e il nuovo cambio a bagno d’olio a 9 rapporti è il fulcro delle ragguardevoli capacità e dell’indimenticabile carattere di DBX707.” - (PRIMAPRESS)