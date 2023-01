Asta memorabilia motori: il 4 marzo si battono i lotti della Casa d'Aste Motor Valley

(PRIMAPRESS) - PARMA - Si terrà il 4 Marzo 2023 un'asta di cimeli interamente dedicata ad Enzo Ferrari e ai protagonisti dello storico brand con foto e cimeli originali che cattureranno gli appassionati di motori e delle imprese del Cavallino Rampante. L'asta organizzata dalla Casa d'Aste della Motor Valley, fondata da due profondi conoscitori dell'automotive, Giusti e Battaglia, già nel'agosto scorso aveva battuto degli oggetti appartenuti a piloti come Schumaker, Alboreto e Zanardi. Tra i lotti in programma per il 4 marzo ci saranno alcune foto con Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari, i gemelli d'oro realizzati per la vittoria dell'Alfa Romeo P2 nel Campionato del Mondo, un portasigarette degli albori della Ferrari, un cronometro del 1957 con il marchio Ferrari dipinto e appartenuto al pilota Luigi Villoresi ma ancora un casco di Clay Ragazzoni e di Shumacher e naturalmente alcune vetture Ferrari, Maserati e Lamborghini con un lungo pedegree. - (PRIMAPRESS)