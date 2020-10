Apre a Padova il Salone dell'Auto e Moto d'Epoca. In mostra una centenaria Bugatti T13 e l'auto presidenziale di Sandro Pertini

(PRIMAPRESS) - PADOVA - La storia del motorismo d’epoca si mette in mostra a Padova. Apre oggi il salone Auto e Moto d’Epoca che resterà aperto nei padiglioni della fiera fino a domenica 25 ottobre. La rassegna dedica uno spazio al genio motoristico che ha costruito bolidi artigianali del dopoguerra, passando per le Moto dei Miti di Genesio Bevilacqua, arrivando ai prototipi da leggenda del marchio tedesco Porsche. Le vetture guidate da campioni come Tazio Nuvolari e Piero Taruffi fanno parte di quel lungo racconto in cui ha visto l’Italia affermarsi nella cultura internazionale dei motori. Tra le curiosità, una centenaria “vecchia signora”: una splendida Bugatti T13 che si affianca ad una sportiva ASA 1000 GT del 1965, la famosa "ferrarina" nata da un'idea di Enzo Ferrari, telaio di Giotto Bizzarrini, meccanica di Carlo Chiti e carrozzeria Bertone, design di un giovanissimo Giorgetto Giugiaro. Un vero e proprio dream team. E nello stand di Aci Storico una chicca direttamente dalla Presidenza della Repubblica: la Maserati quattroporte blindata del 1983 che accompagnava il Presidente Sandro Pertini durante i suoi impegni istituzionali.Si celebreranno, inoltre, molti anniversari: i 110 anni di Alfa Romeo e gli 85 del marchio Jaguar; i 60 di Lancia Flavia e i 50 di Range Rover, solo per citarne alcuni. Non mancheranno, infine, le altre anime del Salone: gli stand dedicati al modellismo, gli insostituibili artigiani del restauro e il percorso arts&crafts, tra capi vintage, eleganti bauli storici, abbigliamento sportivo, editoria, oggettistica da collezione."Un'edizione cosi' non era scontata quest'anno", ha detto l'organizzatore Mario Carlo Baccaglini. "Ma e' proprio questa la magia di Auto e Moto d'Epoca: con la passione alla guida non ci sono risultati impossibili". - (PRIMAPRESS)