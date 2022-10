America’s Cup: varato a Cagliari un prototipo di Luna Rossa per testare foil, vele e aerodinamica

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - La Coppa America di vela numero 37 ha iniziato a far parlare di sè pur mancando ancora quasi 2 anni. L'appuntamento, infatti, è per il 2024. A spingere la comunicazione è stato Il varo a Cagliari del prototipo di AC75, si tratta di un scafo in scala 1:2, una barca test di Luna Rossa, che ha riservato la sorpresa di una livrea molto vivace con il classico colore rosso del brand Prada che ricopre quasi tutta la superficie dello scafo con una grafica optical. Un camouflage come lo ha descritto il patron di Prada, Patrizio Bertelli. Questo scafo appena presentato misura circa 12 metri ed è un prototipo che verrà impiegato per testare soluzioni progettuali, su foil, vele e aerodinamica, che verranno poi eventualmente applicate anche sulla barca ufficiale.

Max Sirena, Team Director e Skipper ha dichiarato:”Vedere il prototipo Luna Rossa in acqua è motivo di grande orgoglio, perché si tratta di un progetto molto innovativo sul quale concentreremo tutto lo sviluppo che confluirà poi nel nuovo AC75 con il quale parteciperemo alla 37esima Coppa America. È stato un processo complicato; abbiamo spinto in tutti i settori, anche traendo esperienza dalla scorsa edizione, per ottimizzare gli aspetti fondamentali, delineare le linee e incrementare lo sviluppo aerodinamico e idrodinamico. Per la sfida di Luna Rossa questo varo è un autentico kick off. Al di là dell’utilità tecnica, questo prototipo ci ha anche permesso di ripartire con la marcia giusta e di fare immediatamente squadra, cosa essenziale, essendo cambiate molte persone nei vari dipartimenti. Realizzarlo qui a Cagliari presso la nostra base è stato un ottimo esercizio anche dal punto di vista umano: avere uno scafo nuovo da costruire e ottimizzare ha dato una forte carica fisica e mentale a tutto il team”. - (PRIMAPRESS)