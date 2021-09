Alla Design Week di Milano debutta l’ibrida hypercar di Silk Faw che viaggia a 400 km/h

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Design Week di Milano sarà l'occasione per presentare la nuova hypercar di Silk FAW che ha creato un’esperienza immersiva per presentare la nuova Hypercar ultra-lusso S9. Progettata da Walter De Silva e prodotta in Italia, la vettura combina prestazioni, eleganza e sostenibilità. Alimentata da un motore ibrido plug-in, la S9 vanta una velocità massima superiore a 400km/h e un tempo 0-100km/h di 1,9 secondi.Attraverso un percorso interattivo e visivo, i visitatori della Milano Design Week potranno scoprire la filosofia creativa alla base del design di Silk FAW e il suo centro di produzione e innovazione all’avanguardia che sorgerà a Reggio Emilia.Il percorso espositivo inizia con quattro installazioni progettate dagli studenti di architettura della YACademy di Bologna, che hanno lavorato sotto la guida del celebre architetto e designer Michele De Lucchi e dello studio AMDL CIRCLE.Katia Bassi, Managing Director di Silk FAW, ha dichiarato: "La nuova S9 è il simbolo di un nuovo futuro in cui alte prestazioni e design si uniscono perfettamente all'innovazione e all’attenzione alla sostenibilità. Siamo entusiasti di svelare la nostra splendida Hypercar in occasione di un grande evento globale dedicato al design". "Silk-FAW è impegnata per sostenere i giovani e le nuove generazioni, creando un ambiente in cui tutti possono lavorare insieme e in armonia. Per noi è motivo di orgoglio vedere come gli studenti della YACademy siano riusciti a rappresentare i valori e gli obiettivi aziendali in installazioni e opere d’arte, e siamo lieti di poter offrire loro una piattaforma che gli permetta di valorizzare e mostrare pubblicamente il loro lavoro”. Il team della YACademy, proveniente da tutto il mondo, incarna perfettamente i valori di internazionalità e multiculturalismo, alla base della visione di Silk-FAW."La sostenibilità è un altro dei nostri valori fondamentali, per questo motivo intendiamo analizzare l’impatto ambientale generato da questo evento a Milano e assicurarci di ridurlo al massimo".L'installazione di Silk FAW alla Milan Design Week è aperta dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dal 5 al 10 settembre presso lo Spazio Quattrocento, Via Tortona 31, Milano. - (PRIMAPRESS)