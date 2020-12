Al via i corsi per team di squadre corsa al Motorsport Tachnical School di Bergamo

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Al pari dei campioni di Formula Uno, gli uomini ai box impegnati ad assistere i piloti, godono dello stesso interesse del pubblico nell’eseguire manovre con rapidità ed efficenza. Sono i meccanici, tecnici e ingegneri di squadre corse che in pochi secondi contribuiscono a favorire il successo o l’insuccesso di una gara automobilistica e per questo rappresentano una di alcune delle professioni che fanno gola ai ragazzi.

La scuola per meccanici e moto, Motorsport Technical School di Bergami ha appena ripreso i suoi corsi in presenza con lezioni in aula e nei box dell'Autodromo Nazionale di Monza. Solo 77 giovani hanno superato il test d'accesso al mondo racing per meccanici ed engineer. Tra loro anche 6 presenze femminili per non sfatare il binomio donne e motori.