Al Concorso d'eleganza 2021 di Pebble Beach, l'Aston Martin presenta una rievocazione della sua prima sport car

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un anno di pausa per ilcoronavirus, ma quest'anno torna il Concours d’Elegance di Pebble Beach in California. "Sarà più entusiasmante di prima" - ha dichiarato Sandra Button, la presidente della manifestazione che si tiene nella contea di Monterey. Si terrà il prossimo 15 agosto 2021. Alcuni costruttori hanno già dichiarato la loro volontà di partecipare all’evento come Lamborghini e Aston Martin che ha anticipato la presentazione di un modello che celebra i 70 anni della sua prima sport car. E poi c'è la McLaren. All'evento bisognerà dimenticarsi degli oltre 20 mila appassionati che affollavano i prati e le tribune della rassegna: le restizioni covid non lo permetteranno. Oltre al concorso per auto d'epoca sono stati confermati gli eventi della Monterey Car Week dedicati anche a raduni ed esposizioni di vetture sportive e pezzi unici dei giorni nostri. Tra questi c’è il famoso “Concorso Italiano” - il più grande salone al mondo per vetture di lusso ed esotiche di marchi italiani – che si svolgerà il 14 agosto 2021 e che nelle scorse edizioni contava fino a mille modelli dei più famosi brand nostrani, esposti sui prati che guardano l’Oceano a Seaside. - (PRIMAPRESS)