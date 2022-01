34ª Winter Marathon: sul podio per la seconda volta l’equipaggio Bellini-Tiberti su Fiat 508 del 1937

(PRIMAPRESS) - CAMPiGLIO (TRENTO) - È stato l'equipaggio formato da Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, a bordo di una Fiat 508 C del 1937, a vincere per la seconda volta la 34ªWinter Marathon. Sul podio anche due equipaggi già vincitori in passato come Guido Barcella e Ombretta Ghidotti, secondi su Fiat 508 C del 1938 della Scuderia 3T e Alberto Aliverti e Stefano Valente, al terzo posto anch'essi a bordo di una Fiat 508 C del 1937. Il freddo che ha toccato anche quota -15° C sulla discesa del Passo Pordoi, ha reso la sfida molto combattuta. Al primo posto fra gli equipaggi interamente stranieri gli inglesi Massimiliano e Edoardo Ottochian su Austin Mini Cooper S Mk I del 1964 alla loro prima esperienza in questa competizione, seguiti dai belgi Ger e Janet Bas (Lancia Fulvia Coupé 1600 HF, 1970) e dagli svizzeri Roberto Felici ed Edoardo Tasciotti su Porsche 911 2.2 T del 1969. Un 92° posto per l'ex Campione del Mondo rally Miki Biasion (brand ambassador Eberhard) in gara su Lancia Stratos del 1974; 69° assoluto il volto SKY Sport F1 Davide Valsecchi, a bordo di una Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.3 S del 1968. Fra le Scuderie il successo è andato alla Franciacorta Motori che ha preceduto, nell'ordine, Brescia Corse e 3T Auto e Moto d'Epoca; il primato nella classifica riservata agli equipaggi under 30 è dell'equipaggio Barcella-Vecchi, ottimi settimi assoluti su Porsche 356 C Coupé del 1963 mentre il primo equipaggio femminile è quello formato dalle sorelle Benedetta e Stefania Gnutti su Fiat 1100/103 del 1955. - (PRIMAPRESS)