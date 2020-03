Ripartono le rubriche di Sportoutdoor Tv dedicate alla nautica condotte da Floriano Omoboni

(PRIMAPRESS) - MILANO – Per gli appassionati di motonautica torna in TV Sportoutdoor TV con due programma televisivi: Blu Sport ed il talk show S4 curati e presentati da Floriano Omoboni.

S4, acronimo che declina le discipline sportive dedicate al mondo della nautica e della neve in onda sulla T√ Svizzera-Italiana sul canale 75 TeleCampione. Nel "salotto sportivo" di Onoboni, dagli studi televisivi di Milano, si alternano ospiti e protagonisti del settore della nautica e del turismo. La collaudata trasmissione, ormai giunta alla nona edizione, affronterà anche i temi dello stato di crisi legato al settore turistico. Nella prima puntata di S4, dedicata alla nautica, saranno preseti, Vincenzo Jacoianni, Francesco Cantando, e Luca Zerbini.