Nautica: il volto green del Salone Nautico di Venezia con Repower tra tradizione e futuro

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Salone Nautico Venezia che chiuderà domenica 4 giugno, oltre alla tradizionale offerta di imbarcazioni a vela e motore, quest'anno ha puntato sull'elettrico e sembra passare il testimone alla Giornata Mondiale dell'Ambiente che si celebrerà lunedì 5 giugno. In questa edizione l'aumento delle presenze delle imbarcazioni elettriche e alternative, è stata significativa. Tra le diverse barche proposte, quella di Repower, che interpreta la tradizione veneziana del motoscafo in chiave moderna. Repower porta al Salone il nuovo modello di barca full-electric in costruzione presso un cantiere veneziano, di cui al Salone vengono svelati il design e le caratteristiche tecniche. Sarà possibile provare “Repower”, una delle prime barche “full electric” native, evoluzione cabinata di una imbarcazione open, ricaricabile anche attraverso le soluzioni di ricarica nate per le e-car. Dalla Scandinavia arriva un bel motoscafo elettrico che può accompagnare le famiglie nelle sue navigazioni costiere. Si tratta di X Shore 1, sei metri e mazzo con 50 miglia di autonomia e velocità massima fino a 30 nodi. Una interpretazione concreta del mondo elettrico. Tra le barche a vela il Pegasus 50, quindici metri full electric. - (PRIMAPRESS)