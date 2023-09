Nautica: archiviata Cannes la vetrina della nautica mondiale si trasferisce a Genova con l’apertura del 21 settembre

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il Salone internazionale della nautica di Genova ritorna dal 21 al 26 settembre nei padiglioni della fiera ligure con la vetrina di oltre 1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, per un totale di oltre 1000 imbarcazioni – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali. 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022).

“Un evento – aveva dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica presentando il salone – che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record”. I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison. “Siamo tutti ovviamente interessati a questi dati” – ha proseguito Cecchi – “ma ricordiamoci che rappresentano il fotogramma di un film che racconta una storia italiana di successo. Il Nautico è stato il primo Salone, poi seguito dagli altri. Ha fatto da volano alla crescita internazionale dei cantieri italiani che operavano dagli anni ’50 e li ha accompagnati ai vertici della produzione mondiale. Non ha mai mancato l’appuntamento, neanche nella tempesta del Covid. Con il termine dei lavori di ristrutturazione del Waterfront, di cui già quest’anno vediamo i primi importanti risultati, sarà una piattaforma per il business, per il settore e tutto ciò che vi ruota attorno, unica al mondo”. - (PRIMAPRESS)