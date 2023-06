Motori: l’americana UM Motorcycles si prepara allo sbarco in Italia e sceglie l’Agenzia YES per la comunicazione

(PRIMAPRESS) - MILANO - UM Motorcycles, il brand americano nato nel 2000, ha scelto Agenzia YES! S.p.A. come partner per tutte le attività ufficio di stampa e PR per l’anno 2023/24. La collaborazione si inserisce all’interno del progetto di lancio del brand americano e per aumentare la visibilità del marchio con attività di comunicazione dedicate.

L'Agenzia YES!, è attiva da anni nel mondo dell'automotive, lavorando a supporto di numerosi brand produttori di veicoli a due ruote ma anche di componentistica per i motori, e attivando partnership di rilievo come quella con EICMA, per la quale segue tutte le attività di comunicazione, dalla realizzazione di campagne alla pianificazione media e social.