Motor Valley Fest, all’Accademia Militare di Modena la mostra su Mauro Forghieri, l’ingegnere della F1

(PRIMAPRESS) - MODENA - Dall'11 al 14 Maggio prossimo, il Motor Valley Fest ospiterà, presso l'Accademia Militare di Palazzo Ducale a Modena, ospiterà la mostra: "L’altra storia dell’Ing. Mauro Forghieri". Il progettista che ha accompagnato buona parte della storia della Formula Uno affiancando il suo nome alle imprese della Ferrari e a quello del Drake. Ma anche se il nome di Mauro Forghieri è normalmente associato a quello di Enzo Ferrari molti non sanno che l'ingegnere ha poi continuato l’attività spaziando in altri campi e seguendo l’avvio di diverse aziende....le startup del XX secolo. Questa mostra modenese lo vuole ricordare per quest’altra storia professionale. Forghieri è stato legato indissolubilmente alla Scuderia Ferrari ed ai leggendari successi ottenuti in Formula 1 e nei Campionati del Mondo Prototipi. Con questa mostra, come spiega il suo promotore Mauro Battaglia, si racconta quella parte in cui la sua direzione tecnica, fece arrivare ai successi là Ferrari che vinse in Formula 1 complessivamente 54 gran Premi iridati, 4 Titoli Mondiali Piloti e 7 titoli mondiali Costruttori. Nella categoria Sport Prototipi vanno ricordati i 6 mondiali marche vinti e l’indimenticabile arrivo in parata alla 24 ore di Daytona del 1967.

Conclusa nel 1987 la sua esperienza in Ferrari, Forghieri accettò la sfida di Lee Iacocca, a quel tempo CEO di Chrysler e artefice dell’acquisizione di Lamborghini Automobili, di fondare la Lamborghini Engineering. Sotto la sua direzione tecnica venne progettato e sviluppato in meno di due anni, un innovativo motore 12 cilindri di Formula 1 di 3500 c.c. ed un cambio trasversale a 6 rapporti. Nel 1989 il gruppo motore e cambio fecero il loro debutto nel Campionato del Mondo di F1 con il Team Larrousse ed il pilota Philippe Alliot. Lo sviluppo del motore proseguì con successo e negli anni seguenti venne utilizzato dai team Lotus, Ligier e Minardi. Nel 1993 la McLaren allestì una vettura laboratorio equipaggiata con il 12 cilindri Lamborghini, per il pilota Ayrton Senna. I test in pista furono estremamente positivi e venne pianificato il programma per l’anno successivo. Quando il contratto era in procinto di essere firmato, Ron Dennis boss della McLaren decise di accettare l’offerta economicamente molto vantaggiosa della Peugeot ed optò per l’utilizzo di quel motore.Senna molto deluso lasciò a fine ’93 la McLaren per passare l’anno successivo alla Williams, dove trovò la morte a Imola.Nel 1991, grazie al finanziamento dell’uomo d’affari Fernando Gonzales Luna, venne progettata sotto la direzione di Forghieri una nuova vettura di F1 che corse nel Campionato del Mondo del 1991 con il Modena Team. - (PRIMAPRESS)