Moto adventure: arriva la nuova Ténére 700 World Rally con sospensioni KYB e ammortizzatori Öhlins

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continua la storia della moto ispirata alla più dura delle gare adventure nel deserto del Sahara: Ténére. È l'iconica moto di Yamaha che arriva sui mercati con la nuova 700 World Rally rappresenta la versione definitiva della moto Adventure su lunghe distanze di Yamaha e la sua storia risale all’inizio della gara più difficile al mondo. La storia è cominciata infatti nel 1979, quando Yamaha ha vinto la prima Dakar. Presentata nel 1983, il modello originale della Ténéré è riconosciuto come una delle moto più influenti e iconiche del ventesimo secolo. La nuova Ténéré 700 World Rally è disponibile nei colori racing ispirati alla moto da corsa della Dakar del 1993 di Stéphane Peterhansel: blu, rosa fluorescente e argento. Le specifiche di serie comprendono le sospensioni KYB premium a lunga escursione, i doppi serbatoi carburante da 23 litri, l’esclusivo silenziatore Akrapovič in titanio e una sella piatta in 2 pezzi in stile rally. Inoltre, è disponibile una strumentazione TFT a colori da 5″ con connettività con smartphone, ABS a 3 modalità e ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile. - (PRIMAPRESS)