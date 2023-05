Mobilità sostenibile: il Gruppo Koelliker presenta il suo primo scooter elettrico all'Automotive Dealer Day di Verona

(PRIMAPRESS) - VERONA - Il Gruppo Koelliker ha presentato all'Automotive Dealer Day di Verona, in corso nel capoluogo veneto fino al prossimo 18 maggio, il primo scooter elettrico a marchio Koelliker powered by Askoll - casa motociclistica italiana - andando a consolidare così il suo impegno per la micromobilità sostenibile nei centri urbani. Dopo Microlino e con il nuovo scooter 100% elettrico Koelliker, amplia l’offerta di soluzioni di mobilità urbana che il Gruppo mette a disposizione del cliente, intercettandone le esigenze. La gamma degli scooter Koelliker sarà composta da due modelli e sarà possibile scoprirli in tutti i Koelliker Store a partire da settembre 2023. - (PRIMAPRESS)