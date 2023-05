MG: debutto a Londra della Cyberster 100% elettrica ma in Europa arriverà nel 2024

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Cyberster, la nuova roadster 100% elettrica di Mg, ha fatto il suo debutto a Londra nello showroom di Marylebone. La vettura trae ispirazione dalla tradizione di Mg, con elementi di design caratteristici come il cofano allungato, il muso basso e le superfici sinuose e introduce nuove caratteristiche, tra cui le porte ad apertura verticale e il design posteriore Kammback. L’arrivo della Cyberster nel Regno Unito e in Europa è previsto per l’estate del 2024. - (PRIMAPRESS)