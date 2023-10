Mercato auto in risalita: +22,78% rispetto al 2022. Il 24,19% auto nuove e 75,81% usato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cresce ancora il mercato italiano dell'auto. Nel mese di settembre, secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 136.283 auto, il 22,78% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Da inizio anno sono state complessiva- mente 1.176.882 vetture, con una crescita del 20,57% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Trasferimenti di proprietà +9,95% Il volume globale delle vendite mensili, pari a 563.341, ha interessato per il 24,19% vetture nuove e per il 75.81% auto usate. - (PRIMAPRESS)