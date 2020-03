L’Indian presenta il nuovo Scout Bobber Sixty a dieta di 10 chilogrammi

(PRIMAPRESS) - MINNEAPOLIS (USA) - Indian Motorcycle, la storica azienda motociclistica americana, ha presentato oggi la Indian Scout Bobber Sixty del 2020 - una versione da 999 cc del suo famoso Scout Bobber, che è più leggera di 10 kg. Lo Scout Bobber Sixty è un'opzione più raggiungibile per i motociclisti che cercano la qualità e l'artigianato premium della Indian Indian combinati con un'estetica essenziale e ad un costo poco più di 7 mila euro.

Alimentato dallo stesso motore da 78 cavalli dello Scout Sixty, lo Scout Bobber Sixty è maneggevole, leggero e maneggevole e il baricentro basso si rivolge a tutti i ciclisti che cercano uno stile mediocre della vecchia scuola a un prezzo competitivo.

"Portare un Bobber vecchio stile ridotto a un prezzo inferiore è qualcosa di cui siamo molto entusiasti. Siamo orgogliosi di offrire un'offerta così dinamica a un prezzo che rende estremamente accessibile possedere una motocicletta indiana a una gamma ancora più ampia di piloti ", ha affermato Reid Wilson, vicepresidente di Indian Motorcycle.

Lo Scout Bobber Sixty mantiene lo stile essenziale dello Scout Bobber, inclusi parafanghi tagliati e una posizione di guida sicura, aggiungendo al contempo diversi spunti che conferiscono al modello un aspetto tutto suo. Lo Scout Bobber Sixty è dotato di un motore oscurato, un moderno stemma del serbatoio, specchi a supporto del pesce persico, fari abbattuti, un sedile completamente nero e nuovissime ruote a cinque razze completamente nere.

I motociclisti che desiderano personalizzare il proprio Scout Bobber Sixty possono farlo scegliendo tra più di 140 autentici accessori per motociclette indiane. I motociclisti che desiderano avventurarsi al di fuori dei confini della città possono godere di una guida confortevole con il nuovissimo sedile del pilota e del passeggero.

Lo Scout Bobber Sixty è disponibile in vernice Thunder Black e Thunder Black Smoke con ABS. - (PRIMAPRESS)