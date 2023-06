I demo-tour di Moto Morini sbarcano all'HAT Adventurefest di Ponte di Legno

(PRIMAPRESS) - TRIVOLZIO (PAVIA) - Sarà la località bresciana di Ponte di Legno ad ospitare la 42a tappa del Moto Morini Demo-Tour. Sono finora oltre 2.500 le prove già realizzate in tutta Italia. Il prossimo 17 e 18 giugno l’appuntamento è all’HAT Adventourfest di Ponte di Legno (BS), l’evento promosso e organizzato dall’Associazione Over2000riders. Riferimento per i demo-ride sarà il testimonial Luca Marcotulli mentre le moto da testare sarà sia il modello X-CAPE che le SEIEMMEZZO (STR e SCR). Le prove sono per tutti ovviamente per quelli che saranno dotati di patente valida, casco ed abbigliamento idoneo. Soddisfazione per la risposta del pubblico al Demo-Tour da parte di Alberto Monni, General Manager di Moto Morini: “Sembra già un’ottima annata per Moto Morini in termini di numeri, sia per quanto riguarda le vendite che per le attività, che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Il DEMO-TOUR arrivato ora alla 42ma tappa, con oltre 2.500 test ride realizzati, sta funzionando molto bene. Rappresenta un progetto in cui abbiamo creduto molto e che incarna il nostro principale obiettivo per il 2023, ovvero avvicinarci alle persone e a tutti i motociclisti. Il palinsesto delle HAT SERIES e degli Adventourfest è un’ulteriore occasione per perseguirlo; nel pieno spirito che le nostre moto incarnano, permette di raggiungere la nostra community e scendere in campo attivamente” - (PRIMAPRESS)