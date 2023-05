Gruppo Renault: il ritorno di un Alpine dall'inconfondibile DNA sportivo con la A290_β. La show-car sostenibile

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il Gruppo Renault torna amuovere le corte delle passione automobilistica con uno dei marchi storici dell'automobilismo sportivo: l'Alpine. Con la presentazione di questa A290_β dà così inizio a questo nuovo capitolo dell’appassionante storia di Alpine. Facendo leva sulla sua eredità e DNA sportivo, la Marca si lancia alla conquista di nuovi segmenti, a cominciare da quello delle city car sportive. Con il suo design, materiali e tecnologie, questa show-car incarna un nuovo modo di vivere la sportività elettrica, offrendo grandi emozioni sia al conducente che ai passeggeri. In un’epoca in cui la decarbonizzazione della mobilità diventa di fondamentale importanza nel settore automobilistico, Alpine A290_β è più di una show-car: è l’incarnazione della grande ambizione e del forte impegno della Marca, tutto a vantaggio della sportività sostenibile.

La scelta del nome A290_β è in linea con la strategia globale di naming della Marca Alpine: i nomi cominciano con la lettera A seguita da tre numeri. Il 2 si riferisce al segmento B e il 90 alla futura gamma “lifestyle” della Marca. Infine, la lettera “Beta” dell’alfabeto greco fa riferimento alla fase intermedia di sviluppo, prima del lancio ufficiale del modello di serie. Insomma per dirla in breve, il pubblico farà in fretta a semplificare con la 290 Alpine. Perchè quel nome è più che sufficiente.

"A290_β segna l’inizio di una nuova era per Alpine, con la nascita del “Dream Garage” 100% elettrico a partire dal 2024. Spiega Laurent Rossi, CEO di Alpine - Questa show-car urbana reinventa i codici della sportività elettrica. Facendo leva su una forte eredità, A290_β proietta Alpine nel futuro per vivere nella quotidianità quello spirito di competizione che contraddistingue la Marca fin dalla sua creazione". - (PRIMAPRESS)