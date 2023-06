Centenario 24 Ore Le Mans Classic: Maserati si prepara a scendere in pista con la Tipo 63 del 1961

(PRIMAPRESS) - MODENA – Dal 29 giugno al 2 luglio Maserati partecipa all’undicesima edizione di Le Mans Classic, appuntamento imperdibile per i cultori delle auto d’epoca, delle atmosfere vintage e delle competizioni al volante di vetture dal fascino eterno.

Quest'anno il tempio dell’endurance, da sempre teatro di una delle gare più spettacolari ed entusiasmanti del panorama motorsport,celebra i 100 anni della 24 Ore di Le Mans. Appuntamento immancabile per il Tridente che sarà presente con alcuni modelli classici e con una selezione di vetture moderne pronte a sfrecciare tra le curve più leggendarie del Circuit de la Sarthe.

Le Mans Classic è dedicata alle storiche più belle di sempre e ogni due anni raduna appassionati, gentleman drivers e collezionisti da tutto il mondo. L’edizione 2023, di cui Maserati sarà anche sponsor, vedrà schierate circa 500 vetture d’antan – come da tradizione, i modelli in gara saranno quelli originali che hanno partecipato alla 24 Ore di Le Mans tra il 1923 e il 1981 – e altrettanti bolidi che hanno scritto pagine indelebili nella storia di una delle corse più temute e amate da pubblico e piloti. Con oltre un secolo di storia, Maserati vanta una collezione di vetture iconiche che hanno affollato i sogni di intere generazioni di automobilisti; in occasione dell’appuntamento francese metterà in mostra al suo stand una fiammante Maserati Tipo 63 del 1961, velocissima e indomabile – ne furono prodotti solo cinque esemplari – con il caratteristico telaio “Birdcage” e il motore 12 cilindri a V, insieme a un’altra classic memorabile, una Maserati Bora del 1974, forte, potente e marcatamente sportiva, con il suo popolare motore posteriore centrale.

Accanto alle bellezze del passato brilleranno la GranTurismo One Off Luce, autentica opera d’arte e manifesto del futuro di Maserati con il suo motore Folgore full-electric, e la super sportiva MC20 coupé Fuoriserie nella colorazione Orange Glow, creazione “su misura” del Tridente dedicata agli sportivi più audaci. In una apposita area del circuito riservata ai “constructors”, troveranno inoltre spazio una Maserati 3500 GT del 1962, la popolare coupé carrozzata Touring, erede delle famose sei cilindri da competizione degli anni Cinquanta, che con i suoi 220 CV superava i 230 km/h, e la GranTurismo One Off Prisma, con il suo ruggente motore V6 Nettuno e l’avveniristica carrozzeria cromatica, massima espressione di eccellenza dell'artigianato italiano. Una flotta Maserati composta da GranTurismo Trofeo, Grecale Trofeo, MC20 Cielo e MC20 Fuoriserie, sarà invece impegnata lungo gli oltre 13 km di pista per degli imperdibili hot laps, a intervallare le competizioni delle vetture classic: un’occasione unica, per assaporare l’emozione di solcare uno dei tracciati più prestigiosi al mondo a bordo di una moderna creazione del Tridente. - (PRIMAPRESS)