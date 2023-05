Caterham: per l’inglesina di razza un futuro 100% elettrico anche in pista

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il cavallo di razza, simbolo della leggerezza e potenza strizza l'occhio ai tempi moderni. La Caterham, l'inglesina per veri piloti mutuata dalla Lotus per poi prendere una sua identità con Graham Nearn, fondatore e proprietario della Caterham Cars che acquistò i diritti di produzione della Lotus Seven nel 1973. La Caterham Seven è sempre rimasta uguale a se stessa, aumentando giusto la potenza e di conseguenza le prestazioni con le sue diverse motorizzazioni. Ora però la sua storia potrebbe cambiare totalmente. Anthony Jannarelly, responsabile del design della Casa inglese,ha anticipato che tra qualche mese arriverà un modello completamente nuovo nelle forme e soprattutto nella meccanica, dalla quale scomparirà il motore benzina per far posto alla trazione 100% elettrica. - (PRIMAPRESS)