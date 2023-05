Caterham EV elettrica: il futuro ma senza fretta dell’azienda dell’Oxfordshire

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Dalla Caterham, l'azienda di una piccola sportiva che ha costruito la sua storia identitaria per essere la vettura a ruote scoperte senza compromessi, arriva un modello elettrico che verrà presentata al prossimo Goodwood Festival Speed. Per la spartana vettura dal peso ridotto con il palmares di velocità da zero a 100 in poco più di 2" però, questa presentazione non sarà il nuovo corso dell'azienda nell'Oxfordshire nell'immediato ma guardando progressivamente ai prossimi anni. La EV Seven presenta una versione su misura dell'asse E di Swindon Powertrain, combinata con un approccio innovativo al raffreddamento; un pacco batteria raffreddato ad immersione. Il raffreddamento della batteria ad immersione utilizza un fluido dielettrico a diretto contatto con le celle, consentendo una migliore gestione termica durante i cicli di carica e scarica. Questa tecnologia all'avanguardia è all'avanguardia per i veicoli elettrici a batteria e, fino ad ora, è stata tipicamente impiegata per raffreddare i super computer.

Perché stiamo svelando l'EV Seven ora? Lo chiariscono subito nella factory inglese: "La EV Seven è un banco di prova per vedere come funziona un propulsore EV per i casi d'uso specifici dei nostri clienti. Lo stiamo facendo con gli occhi ben aperti in modo da imparare a fornire gli attributi specifici necessari per un Caterham Seven; leggera, semplice e divertente da guidare. Lo porteremo sul mercato al momento giusto, quando la futura generazione della tecnologia delle batterie lo consentirà". Intanto dopo Goodwood ci sarà l'altra presentazione per i 50 anni del marchio a Donington Park a settembre e senza farsi mancare la competizione con Goodwood Climb Hill. - (PRIMAPRESS)