Belgio: l’Aston Martin Vantage torna sul podio del FIA WEC alla 6 Ore di Spa

(PRIMAPRESS) - BELGIO - L'Aston Martin Vantage ha ottenuto il suo primo podio nel FIA World Endurance Championship [WEC] 2023, grazie alla storica prestazione del team ORT by TF nell'emozionante 6 Ore di Spa lo scorso fine settimana. Questo risultato ha permesso alla Vantage di salire sul podio della LM GTE Am nel WEC a Spa per il decimo anno consecutivo, ed è stata anche la sesta apparizione sul podio in altrettante partenze del campionato mondiale sul circuito belga per il team partner Aston Martin Racing TF Sport, il team campione in carica della classe. Ahmad Al Harthy è diventato il primo pilota omanita a conquistare la pole position nel WEC con uno straordinario risultato nella sessione di qualifiche LM GTE Am di venerdì. Al Harthy, insieme al copilota americano Michael Dinan e al pilota ufficiale Aston Martin Charlie Eastwood (IRL), si è poi esibito in una superlativa prestazione in una gara iniziata in condizioni meteorologiche estremamente difficili, arrivando terzo a soli 0,2 secondi dal secondo classificato. - (PRIMAPRESS)