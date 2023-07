Auto storiche: sul lago Maggiore torna la rievocazione dell'Arona-Stresa-Arona che si disputò nel 1897

(PRIMAPRESS) - MILANO – Ritorna per la quarta edizione sul Lago Maggiore, la Rievocazione storica della corsa automobilistica più antica d'Italia “Arona – Stresa - Arona". Dal 9 al 10 settembre 2023 saranno impegnate automobili dei primi tren'anni del motorismo del '900.

Il tracciato che bordeggi il lago pogtrebbe essere stata la prima vera corsa automobilistica italiana disputatasi il 12 settembre 1897. A conferire all’evento carattere di ufficialità fu il patrocinio del C.A.I. - Club Automobilisti Italiani, che divenne l’anno successivo l’ACI Milano e il riscontro della Stampa dell’epoca che diede molto risalto alla manifestazione nelle settimane precedenti e successive.

Organizzata dal 2017 con cadenza biennale, la rievocazione riunisce alcuni tra i più bei capolavori d’epoca che saranno mostrati a visitatori, curiosi e a tutti i classic car lovers. Dopo 126 anni dalla prima gara di velocità, questa quarta riedizione intende portare alla ribalta esemplari agli albori dell’ingegneria automobilistica costruiti fino al 1925 che circoleranno tra le vie di alcuni dei più pittoreschi borghi del Lago Verbano.

La rievocazione toccherà gli incantevoli ed eleganti borghi di Arona, Meina, Solcio, Lesa, Belgirate e Stresa che si affacciano sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore in una posizione privilegiata per far conoscere e vivere le bellezze straordinarie del territorio. Durante i 18 km che separano Arona da Stresa sono previste varie soste per far riposare motori e gentleman driver che affronteranno una sfida molto impegnativa, oggi come nel 1897. Per questa edizione l’ACI di Verbano Cusio Ossola sarà co-organizzatore, mentre ACI Storico sarà il partner istituzionale di riferimento della manifestazione. L’evento è patrocinato da ogni Comune toccato dalla manifestazione, quali quello di Arona, di Belgirate, di Lesa, di Meina, di Stresa, oltre che dalla Provincia di Novara e dalla Regione Piemonte. - (PRIMAPRESS)