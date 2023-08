Auto storiche: firmato da Salvini il decreto per ottenere le targhe originali. Scuro (ASI): “Ora l’originalità sarà completa”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la firma del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che prevede, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la “facoltà di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico", già a 60 giorni dal 7 agosto prossimo quando il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto attuativo appena emanato determina e indica chiaramente le modalità di applicazione della legge, a partire dalla richiesta che il proprietario dovrà presentare presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile. Le istanze posso essere avanzate per i veicoli radiati d’ufficio o per esportazione, per quelli reimmatricolati e per quelli di origine sconosciuta, in ogni caso dotati di Certificato di Rilevanza Storica. Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento di 549,00 euro per gli autoveicoli e 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.

“Siamo felici – dichiara il Ministro Salvini – di aver potuto concludere l’iter attuativo di una norma tanto voluta e tanto attesa dagli appassionati, mettendo a sistema i diversi dipartimenti coinvolti”.

“Un decreto – sottolinea Alberto Scuro, Presidente ASI - che arriva dopo aver svolto una importante mole di lavoro per sottolineare al Ministero, alla Motorizzazione e al Poligrafico dello Stato l’importanza che ha per gli appassionati la possibilità di ristabilire l’originalità più completa dei propri veicoli storici. Inseguire l’originalità fa parte della nostra mission e la targa di nascita è parte integrante del veicolo stesso: per questo ringraziamo la sensibilità dimostrata dalla politica in generale e dal Ministro Salvini in particolare che, dopo essere stato sensibilizzato sull’importanza dell’iniziativa che non comportava alcun onere per lo Stato è riuscito a dare il via alla sua applicazione in tempi brevissimi”. - (PRIMAPRESS)