Auto: debutto mondiale il 9 giugno dell’Hypercar dell’Alpine al centenario della 24Ore di Le Mans

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - L'Alpine toglierà i veli alla sua nuova Hypercar il 9 giugno prossimo in un'occasione speciale: la 24Ore di Le Mans che quest'anno celebra il suo centenario. Oltre a gareggiare per quest’anno sportivo nella categoria LMP2, la Marca francese sviluppa l’Hypercar (LMDh), che sarà schierata nella categoria top dell’Endurance a partire dall’anno prossimo. Alpine, dunque, svelerà in anteprima mondiale il suo nuovo prototipo da corsa, che gareggerà con i maggiori costruttori a partire dal 2024. L’Endurance, che entra in una nuova era ed è più che mai oggetto di competizione, sarà un immancabile terreno di gioco per Alpine, che ha già dimostrato di essere in grado di conseguire il titolo più prestigioso che ci sia: la vittoria sul Circuito della 24 Ore. - (PRIMAPRESS)