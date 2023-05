Auto d’epoca: la Coppa della Perugina scalda i motori per affrontare i tornanti delle colline umbre

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - La Coppa della Perugina, organizzata dal Club Auto Moto d’Epoca Perugino, si prepara alla partenza (11-14 maggio) con oltre cento vetture costruite fino al 1965, L’evento umbro, nato nel 1924 da un’idea del visionario imprenditore Giovanni Buitoni, porta alla scoperta del “cuore verde” d’Italia gustando l'ingrediente principe della manifestazione: la cioccolata.

Il programma, esteso per la prima volta a quattro giorni, prevede la visita di veri e propri borghi fiabeschi come Cortona, Solomeo e Solfagnano, ma anche di alcune eccellenze locali come la tenuta Lamborghini o la fabbrica di cioccolato della Perugina, alternati a momenti di cultura e prove di abilità al volante, in particolare quelle di apertura all'autodromo di Magione. Ci sarà spazio anche per la presentazione dell'esclusiva asta per vetture Premium organizzata da Catawiki, leading marketplace in Europa per oggetti unici e partner di ASI Circuito Tricolore.