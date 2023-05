Asta memorabilia F1: l’anteprima degli oggetti di Forghieri battuti dalla maison “Motor Valley”

(PRIMAPRESS) - MODENA - L'appuntamento con i Memorabilia che raccontano uno dei volti più noti della Formula Uno a partire dagli anni sessanta fino agli ottanta, quello dell'ingegnere Mauro Forghieri, si avvicina. La Casa d’Aste della Motor Valley di Giusti e Battaglia batterà oltre 100 lotti appartenuti a Forghieri, ingegnere, progettista direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1984, con il quale conquistò 7 titoli costruttori e 5 titoli mondiali piloti. Tra i lotti proposti, una medaglia d'oro massiccio di 69 grammi dono del Presidente del Messico Gustavo Diaz Ortaz per la vittoria al Gran Premio de Mexico 25 ottobre 1970, il poster con dedica “ All’Ing. Mauro Forghieri, per la gloria che le sue vetture mi hanno regalato, con amicizia” firma autografa di Clay Regazzoni e inoltre tante foto che ritraggono Mauro con Lauda, Villeneuve, Scheckter,Tambay, Pironi e altri..e ancora il libro di Enzo Ferrari " Le briglie del successo" con firma autografa di Enzo Ferrari donato a Forghieri anno 1970. Una chicca per collezionisti! Dalla prossima settimana chi è interessato a partecipare all’Asta potrà vedere in anteprima i lotti della collezione di Mauro Forghieri presso la sede della Casa d’Aste a Formigine via dell’Industria 91 da Martedì 16 Maggio con il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18 e Sabato e Domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. I lotti della sezione Mobilia, quadri e oggetti vari sono visibili presso la Villa Clementina nei giorni: Sabato 20 Maggio e domenica 21 Maggio dalle ore 15 alle ore 19 e nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì ( 24-25-26 Maggio) sempre dalle ore 15 alle ore 19 . Le visite sono esclusivamente su prenotazione (tel.059-5800466) esibendo un documento di identità. L’accreditamento è svolto dalla Fondazione Hospice di Baggiovara alla quale viene devoluto l’intero introito delle iscrizioni. - (PRIMAPRESS)