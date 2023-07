Alfa Romeo 4C Designer’s Cut: una instant classic per celebrare i 10 anni della prima one-off

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sono trascorsi 10 anni da quando venne lanciata l'Alfa Romeo 4C una one-off ora entrata a pieno titolo nelle istant classic da collezione. Ora Stellantis ripropone la supercar Alfa Romeo 4C per celebrare il decimo anniversario di questa coupé dall’animo sportivo, il dipartimento Heritage di Stellantis (Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth) ha ideato e sviluppato il progetto “Alfa Romeo 4C Designer’sCut” che darà vita a un esemplare unico personalizzato da Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager. La speciale versione celebrativa sarà disponibile in vendita, dunque, come un autentico pezzo da collezione.

L’iniziativa è stata presentata oggi con una video-intervista realizzata presso l’Heritage Hub, dove il designer dell’Alfa Romeo Maccolini, allora responsabile del design della 4C, e Alessandro Ravera, Special VehiclesOperations manager di Heritage, ripercorrono la genesi del modello che ha riportato il marchio italiano negli Stati Uniti. Si snoda così un racconto emozionante, ricco di immagini e ricordi, che prosegue con i dettagli del progetto e l’invito alla tribe Alfa Romeo – così come naturalmente a tutti gli appassionati - ad esprimersi attraverso i canali di comunicazione di Heritage. - (PRIMAPRESS)