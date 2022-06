Milano: le Special Edition di Tod's alla Design Week celebrate con una T Bike ad alta tecnologia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Alla Design Week il brand marchigiano di Diego della Valle, Tod’s presenta una Special Edition di due suoi iconici prodotti di design: la sneaker Tod’s Tabs, sempre riconoscibile per l’uso dei gommini sul tallone, e il wind-breaker bicolore con la tasca in cuoio goffrato T-Lion. Per celebrare questa Limited Edition è stata prodotta la Tod’s T Bike, una bicicletta ad altissima tecnologia, in fibra di carbonio, ideata in collaborazione con il marchio Colnago. Nei colori racing green e arancio cuoio, la Tod’s T Bike sarà disponibile in una serie limitata di 70 esemplari unici. Insieme, Tod’s e Colnago, due eccellenze del Made in Italy fondate sui valori di tradizione, artigianato e innovazione, traducono il messaggio del lifestyle italiano nel linguaggio contemporaneo delle nuove generazioni e celebrano lo spirito attivo e lo stile di vita sportivo del nostro tempo con un’attenzione particolare all’eco-mobilità. La Tod’s T Bike sarà presentata in anteprima a Milano durante il Salone del Mobile 2022 e sarà disponibile in pre-order a partire dal 13 giugno su Tods.com e in una selezione di boutique monomarca worldwide.

Esclusivamente nella boutique Tod’s di Milano Montenapoleone la collezione potrà essere acquistata anche con cryptocurrency Bitcoin, formula di pagamento che potrà essere utilizzata anche per l’acquisto online della T Bike in Europa. - (PRIMAPRESS)