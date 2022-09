La New Austrian Architecture al Forum della Cultura di Roma fino al 23 settembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una tavola rotonda sul tema dell'architettura declinerà una serie di argomenti nel contesto della mostra New Austrian Architecture, organizzata con la curatela di Gianpiero Venturini. L'iniziativa fa parte della decima edizione del New Generations Festival e visitabile presso il Forum Austriaco di Cultura Roma fino al 23 settembre 2022.

All'evento prendono parte gli studi austriaci Breathe Earth Collective, Juergen Strohmayer, materialnomaden, Studio Jakob Sellaoui, Some Place Studio con l'obiettivo di confrontarsi sulla riduzione di CO₂, parità di genere, uso responsabile delle risorse naturali, produzione di energia pulita, partecipazione pubblica e solidarietà. La serata sarà moderata dall'olandese Chris Luth. - (PRIMAPRESS)