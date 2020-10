Eberhard &Co celebra i 110 anni del marchio del "Quadrifoglio" Alfa Romeo con un nuovo cronografo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Due brand storici accumunati dalla stessa passione del mondo delle corse e del tempo per raggiungere il traguardo, tornano a collaborare. Eberhart &Co e Alfa Romeo, celebrano i 110 anni della casa del quadrifoglio con un orologio sportivo in acciaio da 42mm. “Siamo orgogliosi di poter rafforzare il legame con Alfa Romeo realizzando un orologio dedicato al 110° Anniversario, dopo il successo del cronografo “Quadrifoglio Verde”, che nel 2019 è andato rapidamente esaurito ed è stato molto apprezzato dal pubblico e soprattutto dagli appassionati di motori. Un’altra occasione perfetta per celebrare l’affinità che ritroviamo con la casa del Biscione, a partire da un comune obiettivo di ricerca & sviluppo tecnico e tecnologico sul prodotto, senza dimenticare un forte richiamo al passato. Una partnership che nasce da caratteristiche di entrambi i marchi, quali la costante innovazione, la cura di ogni dettaglio e le scelte di stile, che si rispecchiano in modelli dalle linee pure, perfetto mix tra anima sportiva e ricercatezza estetica” – dichiara Mario Peserico, Amministratore Delegato di Eberhard Italia. - (PRIMAPRESS)