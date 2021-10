Design: i nuovi passaporti norvegesi disegnati dallo Sudio Neue raccontano il paese in filigrana

(PRIMAPRESS) - OSLO - La ricerca della funzionalità ed il design contemporaneo è la cifra di un paese come la Norvegia. Ma tra tanti oggetti di interior questa volta la nazione del nord Europa si farà segnalare per un progetto singolare: il restyling del passaporto. Lo studio Neue, che aveva ricevuto l’incarico di riprogettare il documento in maniera più accattivante. Il risultato è aver reso il passaporto piacevoli anche da sfogliare e alla luce ultravioletta la natura norvegese è pronta a sbucar fuori da ogni pagina. - (PRIMAPRESS)