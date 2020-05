Trasporti: riaprono gli scali di Roma-Ciampino e Firenze-Peretola. Serviranno anche come screening per il Covid-19

(PRIMAPRESS) - ROMA - Riaperti da questa mattina 4 maggio, gli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola su richiesta dell’Enac. La ministra Paola De Micheli aveva firmato, di concerto col ministero della Salute, il provvedimento per la ripresa della piena operatività dei due scali. I due scali dovranno soddisfare la ripresa del traffico ma allo stesso tempo, la loro riapertura servirà alla sperimentazione di un sistema di screening per il Covid-19 dei passeggeri.

Altre novità arrivano intanto dal trasporto ferroviario, con l’aggiunta di nuovi collegamenti a lunga percorrenza che integreranno l’offerta al fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il nuovo Decreto congiunto Mit – ministero della Salute introduce proroga al 17 maggio per la ripresa della mobilità relativa alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all’emergenza sanitaria. - (PRIMAPRESS)