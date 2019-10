Record di volo senza scalo per la Quantas sulla rotta New York-Sidney in 19 ore

(PRIMAPRESS) - SIDNEY - Un record di volo su lunga distanza quello battuto dalla compagnia australiana Quantas sulla rotta New York - Sidney. Si è trattato del volo commerciale più lungo nella storia quello operato dalla compagnia che ha impiegato 19 ore e 16 minuti senza scalo. Una percorrenza che ha consentito di infrangere il precedente record di 18 ore e 45 minuti, detenuto dalla Singapore Airlines sulla rotta Newark - Singapore. L'obiettivo non era quello di centrare il primato: Qantas ha condotto infatti una serie di test su equipaggio e passeggeri al fine di monitorarne i livelli di stress e gli effetti del jet lag. Secondo il team che ha analizzato i dati raccolti, il long time in volo produrrebbe meno stress rispetto a quello con due o più scali. - (PRIMAPRESS)