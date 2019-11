Leonardo sponsor del Padiglione Italia ad Expo 2020 con il tema della sostenibilità nell’Aerospazio

(PRIMAPRESS) - DUBAI-ROMA - Innovazione e sostenibilità saranno temi chiave dell’Expo 2020 Dubai. La loro realizzazione nell’industria aerospaziale sarà alla base della sponsorizzazione del Padiglione Italia da parte di Leonardo che nei sei mesi dell’Esposizione Universale permetterà ai visitatori di aumentare la conoscenza di questi temi e favorirà relazioni tra le aziende in grado di rafforzare la competitività del Paese nella regione e su scala globale.

Oggi il Commissario Generale per l’Italia ad Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti e l’Amministratore Delegato di Leonardo Alessandro Profumo hanno presentato la sponsorizzazione del Padiglione da parte dell’azienda durante una conferenza stampa a margine del Dubai Airshow 2019.

“Sono lieto che Leonardo abbia deciso di collaborare con l’Italia ad Expo 2020 Dubai dato che le ricadute dell’Aerospace and Space Economy, nella quale Leonardo svolge un ruolo da protagonista e ha una posizione competitiva a livello internazionale, sono parte integrante del nostro progetto che si basa su sostenibilità, wellness e sicurezza per tutti”, ha affermato il Commissario Generale Glisenti. “Il claim dell’Italia ‘La Bellezza unisce le Persone’ indica che cosa le tecnologie innovative connesse agli skill creativi possono fare per generare un futuro migliore collegando le scoperte spaziali all’osservazione della Terra e dei mari, la mobilità sicura e veloce alla gestione delle crisi e allo sviluppo sostenibile”. “Siamo orgogliosi di partecipare al Padiglione dell’Italia a Expo 2020 Dubai e di contribuire alla valorizzazione dell’eccellenza del nostro Paese che è esso stesso un mix unico di creatività e tecnologia”, ha affermato l’AD di Leonardo, Profumo. “L’attitudine verso la trasversalità della conoscenza è da sempre per noi un elemento che ci caratterizza e che ci lega idealmente a Leonardo da Vinci, la versatile mente del Rinascimento che ci ha ispirato per la scelta del nostro nome".

“Nel Padiglione Italia porteremo alcune delle più importanti innovazioni tecnologiche della nostra azienda con l’obiettivo di mostrare il nostro significativo contributo al progresso e allo sviluppo delle comunità nelle quali operiamo”, ha aggiunto Profumo.

Tra le novità che Leonardo presenterà al Padiglione ci sono le tecnologie e i prodotti relativi alle nuove frontiere nell’industria aeronautica: dai suoi innovativi velivoli con o senza pilota ai sistemi aeronautici integrati con un particolare focus sul rivoluzionario convertiplano AW609 progettato e realizzato da Leonardo.

La partecipazione di Leonardo rifletterà anche la sua expertise nell’esplorazione dello spazio così come quella nei sistemi di monitoraggio di terra e acque. Tra questi l’orologio atomico che scandisce il tempo attraverso la frequenza di risonanza di un atomo. Tutto questo in aggiunta alla trivella della missione ExoMars2020 che cercherà segni di vita sul Pianeta Rosso. Leonardo mira inoltre ad allargare e rafforzare l’esperienza partecipativa di un alto numero di giovani che visiteranno l’Esposizione Universale con finalità formative. - (PRIMAPRESS)