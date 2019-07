Leonardo: certificato il nuovo elicottero da addestramento TH-119 offerto per la U.S. Navy

(PRIMAPRESS) - PHILADELPHIA - Leonardo ha annunciato oggi che il suo nuovo elicottero da addestramento TH-119 ha ottenuto la certificazione americana da parte della FAA (Federal Aviation Administration). Il TH-119 è l’unico elicottero monomotore al mondo attualmente certificato per operare secondo le regole del volo strumentale IFR (Instrument Flight Rules). Questo consente ai piloti di volare e svolgere la propria missione con i più elevati standard di sicurezza in presenza di visibilità ridotta o in condizioni meteo difficili, grazie all’avionica avanzata Genesys Aerosystems e alla ridondanza dei principali sistemi. Basato sull’AW119, modello di grande successo sul mercato americano e mondiale, il TH-119 viene offerto da Leonardo alla U.S. Navy per la sostituzione degli obsoleti TH-57 da addestramento della Forza Armata. La certificazione IFR è uno dei requisiti fondamentali per il programma della U.S. Navy denominato Advanced Helicopter Training System TH-73, precedentemente noto come TH-XX. In caso di selezione, presso lo stabilimento produttivo di Leonardo a Philadelphia potrebbero essere realizzati fino a 130 TH-119. Proprio a Philadelphia vengono infatti già prodotti gli AW119 per i clienti di tutto il mondo. Le caratteristiche uniche del TH-119 ne fanno il miglior elicottero monomotore al mondo per soddisfare i futuri requisiti nel campo dell’addestramento. Si tratta dell’unico prodotto della sua categoria in grado non solo di coprire l’intero sillabo addestrativo, ma anche di soddisfare requisiti specifici nella formazione del personale che dovrà, ad esempio, saper effettuare manovre complesse come l’autorotazione, svolgere missioni come la ricerca e soccorso e volare con l’impiego di visori notturni. Il potente e affidabile motore Pratt & Whitney PT6B conferisce al TH-119 i migliori margini di potenza nella sua classe. La robusta fusoliera dell’elicottero risponde appieno alla necessità di far fronte alle sollecitazioni strutturali subite nel corso delle quotidiane attività addestrative e semplifica gli interventi di manutenzione. Progettato tenendo conto anche dell’esperienza di precedenti piloti e istruttori della Marina Militare statunitense, il TH-119 permette all’allievo di effettuare il proprio addestramento sia sedendo accanto all’istruttore ai comandi dell’elicottero, sia su un posto orientabile al centro della cabina immediatamente dietro l’abitacolo in qualità di osservatore. Questo consente una formazione ancora più efficace, ottimizzando il tempo disponibile per tutti gli studenti coinvolti. L’elicottero è inoltre dotato di pattini resistenti per gestire innumerevoli decolli e atterraggi. Inoltre, rispetto ai modelli concorrenti, il TH-119 può essere rifornito di carburante con motore acceso, riducendo o eliminando così i tempi di attesa tra un volo e l’altro. Il TH-119 assicura tempi di consegna ridotti, servizi di assistenza già collaudati sull’ampia flotta di AW119 in servizio e ridotti costi di gestione tipici degli elicotteri monomotore, con un risparmio di milioni di dollari per i contribuenti statunitensi rispetto a modelli bimotore. L’AW119 è in servizio in 40 Paesi ed è già stato scelto da importanti clienti militari, governativi e agenzie di pubblica sicurezza. Tra questi, per citarne alcuni, l’Aeronautica Militare portoghese, la Polizia Ambientale di New York e molti altri in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina. - (PRIMAPRESS)