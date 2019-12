La Soyuz in orbita per osservare la terra e i pianeti alieni con ASI e il satellite Cheops dell'ESA

(PRIMAPRESS) - KOUROU (GUYANA FRANCESE) - E’ stata lanciata dalla base europea in Guyana francese, la navicella Soyuz che inaugura la seconda parte del programma per l’osservazione della terra gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). A bordo ci sono anche i satelliti Cheops dell’ESA che scoveranno i pianeti alieni ospitali per la vita.

“È un momento importantissimo per la nostra industria, il risultato di un impegno che viene da lontano, dalla prima generazione di Cosmo: da una visione italiana di lavorare sull'osservazione della Terra con tecnologia radar". A dirlo è l'ad di Telespazio, Luigi Pasquali, dopo il lancio del primo satellite di seconda generazione della costellazione italiana Cosmo Skymed e del satellite europeo Cheops. - (PRIMAPRESS)