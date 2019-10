La francese Airways Aviation Group acquisisce l'Ecole Supérieur des Métiers de l'Aéronautique (ESMA)

(PRIMAPRESS) - MONTPELLIER (FRANCIA) - Airways Aviation Group ha annunciato oggi l’acquisizione di ESMA (Ecole Supérieure des Métiers de l'Aéronautique) rinomata organizzazione Francese di addestramento e formazione aeronautica.

Fondata nel 1988 e basata a Montpellier, Aeroporto del Mediterraneo, ESMA è una delle più grandi scuole private multidisciplinari di Aviazione in Europa.

Con accesso diretto all’aeroporto e con una superficie coperta di circa 11.600 mq, il campus ESMA si divide in diverse aree di attività con classi ed aule moderne, simulatori di volo, grande area di addestramento per Assistenti di Volo, hangar per la manutenzione e la formazione dei tecnici aeronautici e residenza all’interno del campus per più di 100 studenti.

ESMA è una rinomata organizzazione per la formazione aeronautica certificata a livello Europeo da EASA ed offre un grande numero di corsi, incluso il brevetto di Pilota di Linea (EASA ATPL); le Licenze per la Manutenzione Aeronautica (ESMA è certificata Part 147, Part 145, CAMO – MRO); Corsi e Formazione per Assistenti di Volo (Cabin Crew Training) e Formazione per l’Assistenza Aeroportuale, Ground Handling (IATA; Dangerous Goods; Safety, IATA & AMADEUS).

"Questo è un momento senza precedenti per il mondo dell'Aviazione, e noi stiamo espandendo la nostra gia' significativa presenza a livello globale per offrire sempre piu' soluzioni alla crescente domanda dell'industria di personale propriamente formato e qualificato. Il Gruppo Airways Aviation e' uno dei pochi marchi globali nella formazione aeronautica e continuiamo a rafforzare la nostra posizione mentre collaboriamo con i nostri partner per sviluppare nuove sinergie. L'acquisizione di ESMA e' un significativo passo avanti per andare incontro allo straordinario sviluppo dell'industria aeronautica nei prossimi 15 anni." Dice Romy Hawatt, Fondatore e Presidente di Airways Aviation Group.