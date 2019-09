La compagnia KLM ordina due Boeing 777

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Boeing e KLM Royal Dutch Airlines hanno annunciato l’ordine di altri due aerei 777-300ER da parte del vettore, che continua così a operare una delle flotte più moderne ed efficienti d’Europa.



L’ordine, valutato 751 milioni di dollari agli attuali prezzi di listino, era stato attribuito in precedenza a un cliente non identificato nella sezione Orders & Deliveries sul sito Boeing.



“KLM è una delle compagnie aeree leader del network mondiale e precursore nell’aviazione; noi siamo felici che abbia scelto ancora una volta il Boeing 777-300ER per rafforzare la sua flotta long-haul per il futuro”, ha commentato Ihssane Mounir, senior vice president of Commercial Sales & Marketing di The Boeing Company. “L’interesse continuo di KLM verso il 777-300ER dimostra la attrattiva duratura e il valore del 777, grazie ai suoi eccezionali aspetti economici, alle prestazioni superiori e alla popolarità presso i passeggeri”.



Il 777-300ER può accomodare sino a 396 passeggeri in una configurazione a due classi e ha un range massimo di 13.650 km. L’aereo è uno dei twin aisle più affidabili al mondo con un’affidabilità di programmazione del 99,5%.



Il gruppo KLM serve un network globale di 92 città europee e 70 destinazioni intercontinentali con una flotta di 209 aerei. Il vettore opera 29 777, compresi 14 777-300ER. Inoltre vola con i 747 e con la famiglia 787 Dreamliner.



KLM, la più antica compagnia aerea al mondo tutt’ora operante con il suo nome originale, celebra il suo centenario quest anno. Nel 2004 si è fusa con Air France creando così il più grande gruppo di compagnie aeree d’Europa. Il gruppo Air France-KLM è inoltre uno dei maggiori operatori della famiglia 777 con quasi 100 aerei tra le due flotte. - (PRIMAPRESS)