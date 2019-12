L’Aeronautica ceca ordina due ulteriori aeromobili Airbus C295

(PRIMAPRESS) - GETAFE – L’Aeronautica ceca ha siglato un contratto per l’acquisizione di due ulteriori aeromobili da trasporto Airbus C295. Gli aeromobili, dotati di dispositivi alari winglets, sono stati ordinati nella configurazione da trasporto, e dovrebbero essere consegnati nella prima metà del 2021.

L’accordo porta a sei il totale dei C295 che compongono la flotta dell’Aeronautica ceca. Insieme a questo accordo è stato firmato anche un contratto aggiuntivo per l’upgrade dei quattro C295 attualmente operati.

“Apprezziamo molto la fiducia dimostrata dall’Aeronautica ceca nello scegliere il C295. Questo nuovo ordine rafforza la posizione del C295 in qualità di aeromobile da trasporto e pattugliamento leader di mercato nel segmento medio per operazioni in tutti gli scenari”, ha dichiarato Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft di Airbus Defence and Space.

Con questo nuovo ordine sale a 214 il numero totale degli ordini del C295 a livello mondiale. - (PRIMAPRESS)