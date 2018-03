Il primo Boeing 787-10 di Singapore Airlines che volerà su Kuala Lumpur e Bankok

(PRIMAPRESS) - MILANO - Singapore Airlines (SIA) ha ricevuto in consegna il primo Boeing 787-10 dallo stabilimento di produzione Boeing di North Charleston in South Carolina. SIA è la prima compagnia aerea al mondo a ricevere in consegna il modello di aeromobile più recente di Boeing, che prenderà servizio sulle rotte commerciali al partire dal mese prossimo.

L’aeromobile – il primo dei 49 787-10 che SIA ha in ordine – è stato consegnato ufficialmente nella serata del 25 marzo a North Charleston durante una cerimonia a cui ha partecipato il CEO di SIA Goh Choon Phong. Hanno inoltre partecipato il Commercial Airplanes President di Boeing Kevin McAllister, il Director Customers and Services – Civil Aerospace di Rolls-Royce, Mr Dominic Horwood, circa tremila dipendenti Boeing e altri ospiti.“E’ un onore per noi essere la prima compagnia aerea al mondo a ricevere questo fantastico aeromobile. Il 787-10 è infatti un magnifico esemplare di ingegneria ed una vera e propria opera d’arte. Costituirà un elemento importante nella nostra strategia di crescita, permettendoci di espandere il nostro network e rafforzare le nostre attività” ha dichiarato Goh Choon Phong all’evento di consegna. “La consegna del primo 787-10 sottolinea il nostro impegno di lungo periodo nell’impiegare una flotta moderna, e sancisce l’inizio di un nuovo capitolo nella nostra collaborazione con Boeing.”McAllister ha aggiunto: “Questo è un grande giorno sia per tutti noi di Boeing che per i nostri partner e fornitori a livello globale. Siamo emozionati nel consegnare il primo Dreamliner 787-10 a Singapore Airlines, uno dei principali vettori nel mondo. E siamo onorati dalla partnership e dalla fiducia mostrataci da Singapore Airlines, testimoniata dai numerosi ordini di Dreamliner.”I 787-10 di SIA saranno impiegati per voli fino a otto ore. Osaka e Perth saranno le prime destinazioni ad essere raggiunte con il nuovo aeromobile, a partire da maggio 2018. Prima dell’introduzione su queste rotte, l’aeromobile verrà utilizzato su voli selezionati per Bangkok e Kuala Lumpur per attività di addestramento dell’equipaggio. - (PRIMAPRESS)