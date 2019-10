GeoSim Technologies distribuirà i simulatori di volo della belga Euramec

(PRIMAPRESS) - HAMME (BELGIO) - Euramec, i fornitori europei di soluzioni di simulazione di volo, hanno annunciato di aver firmato un accordo di distribuzione non esclusiva con GeoSim Technologies per la distribuzione mondiale dei simulatori di ala rotante e dei simulatori di volo speciali di GeoSim.

GeoSim, con sede a Ipswich, in Australia, ha siglato un accordo reciproco per commercializzare il portafoglio EURAMEC di dispositivi di addestramento al volo in Australia e Nuova Zelanda.In base all'accordo, Euramec promuoverà i simulatori di GeoSim per l'ala rotante e prodotti speciali come il simulatore Air Tractor 802 utilizzato per i vigili del fuoco e la polverizzazione delle colture. La linea di prodotti Rotary Wing includerà le serie Leonardo AW139, Bell 412 e Bell 206 e le piattaforme Eurocopter AS350 B3. adatterà i simulatori di volo di GeoSim Technologies per conformarsi pienamente agli standard EASA FNPT-II, che i formatori conformi all'AESA saranno commercializzati come sviluppo congiunto. Entrambe le società hanno anche firmato un accordo di licenza per acquisire e integrare componenti selezionati. “Siamo estremamente entusiasti di collaborare con GeoSim Technologies" - ha affermato Bert Buyle, CEO, Euramec - Attraverso l'integrazione e la consegna delle nostre soluzioni di addestramento al volo, genereremo maggiore valore ed efficienza per i simulatori ad ala rotante di GeoSim e altri dispositivi di simulazione speciali per i loro clienti." L’accordo verrà ufficialmente presentato al prossimo Dubai Air Show in programma dal 17 al 21 novembre prossimo. - (PRIMAPRESS)