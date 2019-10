Blue Panorama non vola più, al suo posto Luke Air di proprietà di Luca Patanè

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Gli A330-200 di Blue Panorama cambiano livrea e diventano gli aeromobili di Luke Air, il nuovo nome della compagnia oggi di proprietà di Luca Patanè. Ed ecco le prime foto in giallo-blu che ricalcano anche i colori delle divise del personale di bordo.

Secondo indiscrezioni, la registrazione del nuovo aeromobile sarà maltese, con matricola 9H-RTU. Attualmente la ex flotta di Blue Panorama comprenderebbe 14 aeromobili con l’obiettivo di arrivare a 18-20 nei prossimi tre anni. Per quanto riguarda i velivoli destinati al long haul, quello fotografato a Dublino sarebbe il primo dei due A330 ex-Qatar Airways acquistati da Luke Air, e destinati a sostituire i B767 adesso in flotta. - (PRIMAPRESS)