American Airlines: nuovo volo Filadelfia-Bologna con i testimonial Isabella Rossellini e Ettore Messina

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Un volo American Airlines collegherà la città di Bologna con Filadelfia. Saranno l’allenatore di basket Ettore Messina e l'attrice Isabella Rossellini i testimonial dei due eventi promozionali che si terranno a Filadelfia e a New York con il coordinamento dell’Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia Romagna (APT Servizi), in collaborazione con Enit, Destinazione Turistica Bologna-Modena, Bologna Welcome, Aeroporto di Bologna, American Airlines, Cineteca di Bologna e il Parco agroalimentare Fico-Eataly World.

Il collegamento della compagnia American Airlines, attivo 4 volte alla settimana dal 6 giugno al 29 settembre, sarà presentato a Filadelfia con un “lunch” al ristorante italiano “Davio’s” e a New York nella sede del Consolato Generale d’Italia. - (PRIMAPRESS)