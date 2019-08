All’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino piovono pezzi di Boeing della Norwegian Air Lines

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO - Frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, appena decollato dall'aeroporto 'Leonardo da Vinci', sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall'aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri. La zona maggiormente colpita è quella tra Fiumicino e Isola Sacra, in particolare l'area attorno a via Mariotti. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani, la Protezione civile, i vigili del fuoco in servizio allo scalo e alcune pattuglie della Polizia e dei carabinieri. Da un primo accertamento, sarebbero almeno tre le vetture con finestri infranti. Altre vetture avrebbero invece subito danni alla carozzeria. - (PRIMAPRESS)