Airbus inizia le consegne ai clienti dei primi A350 con l’opzione del display touchscreen per il cockpit

(PRIMAPRESS) - TOLOSA - Airbus ha avviato le consegne ai vettori dei primi A350 equipaggiati con i nuovi e rivoluzionari display touchscreen per il cockpit. Sviluppati appositamente per l'A350 insieme a Thales, consentiranno una maggiore efficienza operativa, una maggiore interazione dell'equipaggio, una simmetria del cockpit e una gestione più fluida delle informazioni. Il 18 dicembre China Eastern Airlines ha preso in consegna a Tolosa il primo A350 equipaggiato con questi nuovi dispositivi. A oggi sono circa 20 i vettori che hanno selezionato questa opzione per i loro nuovi A350. Tre dei sei grandi schermi del cockpit dell'A350 adesso possono diventare touch: i due display esterni più il display centrale inferiore. Questi display offrono ora delle funzionalità touchscreen ai piloti che hanno la possibilità di utilizzare le applicazioni EFB (Electronic Flight Bag). Questo nuovo metodo di input completa la tastiera fisica integrata nel dispositivo a scomparsa che si trova di fronte a ciascun pilota così come la "keyboard-cursor control unit" (KCCU) situata sulla console centrale. La nuova tecnologia, che a novembre è stata certificata dall'EASA per l'A350, facilita il "pich-zooming" e i gesti a tutto schermo (panning gestures). Consentirà inoltre maggiore flessibilità e una migliore interazione tra i piloti, in particolare in questi scenari: (a) prima del decollo (per calcolare le prestazioni al decollo durante l'immissione dei dati nel sistema di gestione del volo "FMS"); (b) in volo/in crociera (per l'accesso alle carte aeronautiche); e (c) durante la preparazione all’atterraggio (per consultare le carte aeronautiche sull’area del terminal prima di inserire i dati nel sistema FMS). Inoltre, durante le fasi di volo con elevati carichi di lavoro, la funzionalità touchscreen consente ai piloti di ridurre le operazioni di inserimento dati con cursore ed evita loro di passare da uno schermo all'altro durante l'utilizzo delle applicazioni EFB sul display centrale inferiore. “Con questi nuovi display touchscreen interattivi per gli A350 Airbus continua a determinare le tendenze del settore nella progettazione del cockpit degli aeromobili. Insieme al nostro partner Thales siamo molto orgogliosi di offrire questa tecnologia ai nostri clienti, per migliorare le operazioni dei loro equipaggi", ha dichiarato Patrick Piedrafita, responsabile del programma A350 XWB di Airbus. L’Airbus A350 XWB presenta un design aerodinamico innovativo, fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre ai nuovi motori Rolls-Royce Trent XWB a basso consumo di carburante. Insieme, queste tecnologie all’avanguardia portano una riduzione dei costi operativi e una riduzione del 25% dei consumi di carburante. A fine novembre, la Famiglia A350 XWB aveva totalizzato 959 ordini fermi da 51 clienti in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)